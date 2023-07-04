Тюменские силовики устроили охоту на браконьеров из ХМАО

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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
В Тюменской области были задержаны пять браконьеров из ХМАО Фото:

В 2023 году за незаконный вылов рыбы на территории Тюменской области были наказаны пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«По результатам рассмотрения запроса, сообщаем следующее. В 2023 году к административной ответственности за незаконный вылов рыбы в Тюменской области были привлечены пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в ответ на запрос URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что браконьеры из ХМАО массово выезжали на промысел в Тюменскую область, потому что в некоторых районах округа рыбалка была запрещена из-за нереста. Там добавили, что за незаконный вылов рыбы нарушителям может грозить уголовная ответственность. Она предусмотрена ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.

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В 2023 году за незаконный вылов рыбы на территории Тюменской области были наказаны пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. «По результатам рассмотрения запроса, сообщаем следующее. В 2023 году к административной ответственности за незаконный вылов рыбы в Тюменской области были привлечены пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в ответ на запрос URA.RU. Ранее агентство писало о том, что браконьеры из ХМАО массово выезжали на промысел в Тюменскую область, потому что в некоторых районах округа рыбалка была запрещена из-за нереста. Там добавили, что за незаконный вылов рыбы нарушителям может грозить уголовная ответственность. Она предусмотрена ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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