Тюменские силовики устроили охоту на браконьеров из ХМАО

04 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области были задержаны пять браконьеров из ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году за незаконный вылов рыбы на территории Тюменской области были наказаны пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. «По результатам рассмотрения запроса, сообщаем следующее. В 2023 году к административной ответственности за незаконный вылов рыбы в Тюменской области были привлечены пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в ответ на запрос URA.RU. Ранее агентство писало о том, что браконьеры из ХМАО массово выезжали на промысел в Тюменскую область, потому что в некоторых районах округа рыбалка была запрещена из-за нереста. Там добавили, что за незаконный вылов рыбы нарушителям может грозить уголовная ответственность. Она предусмотрена ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.

В 2023 году за незаконный вылов рыбы на территории Тюменской области были наказаны пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. «По результатам рассмотрения запроса, сообщаем следующее. В 2023 году к административной ответственности за незаконный вылов рыбы в Тюменской области были привлечены пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в ответ на запрос URA.RU. Ранее агентство писало о том, что браконьеры из ХМАО массово выезжали на промысел в Тюменскую область, потому что в некоторых районах округа рыбалка была запрещена из-за нереста. Там добавили, что за незаконный вылов рыбы нарушителям может грозить уголовная ответственность. Она предусмотрена ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.