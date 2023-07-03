Лидер тюменской СРЗП хочет завоевать доверие бизнес-сообщества

03 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин готов применить жесткую риторику на выборах губернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лидер тюменской СРЗП Владимир Пискайкин планирует завоевать доверие бизнес-сообщества на выборах губернатора. Большую часть своей предвыборной программы он посвятит развитию малого и среднего предпринимательства, налаживанию новых экономических связей, возобновлению замороженных проектов. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда. «Эта тема наиболее близка Пискайкину. Кроме того, он известен тюменцам больше как предприниматель, а не как политик. В своих предвыборных тезисах он сконцентрируется на сфере экономики», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Пискайкин намерен использовать более жесткую риторику, чем другие кандидаты от оппозиции. Фактически, в силу влиятельности, он единственный из всех остальных кандидатов может позволить себе резкие высказывания в сторону городских и областных властей. Его цель — провести красивую кампанию, доказав, что тюменская СР способна набирать свои положенные 5-7%, а также напомнить о себе в региональной политтусовке. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Последним документы в избирком подал кандидат от ЕР Александр Моор.

Лидер тюменской СРЗП Владимир Пискайкин планирует завоевать доверие бизнес-сообщества на выборах губернатора. Большую часть своей предвыборной программы он посвятит развитию малого и среднего предпринимательства, налаживанию новых экономических связей, возобновлению замороженных проектов. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда. «Эта тема наиболее близка Пискайкину. Кроме того, он известен тюменцам больше как предприниматель, а не как политик. В своих предвыборных тезисах он сконцентрируется на сфере экономики», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Пискайкин намерен использовать более жесткую риторику, чем другие кандидаты от оппозиции. Фактически, в силу влиятельности, он единственный из всех остальных кандидатов может позволить себе резкие высказывания в сторону городских и областных властей. Его цель — провести красивую кампанию, доказав, что тюменская СР способна набирать свои положенные 5-7%, а также напомнить о себе в региональной политтусовке. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Последним документы в избирком подал кандидат от ЕР Александр Моор.