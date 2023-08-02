В Кремле оценили перспективы выхода России из МВФ

Песков: позиция правительства РФ по отказу выхода из МВФ является верной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Выход России из МВФ не рассматривается, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отказ правительства РФ по выходу из МВФ является жизненно важной позицией. Весьма аргументированной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отказ правительства РФ по выходу из МВФ является жизненно важной позицией. Весьма аргументированной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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