В Кремле оценили перспективы выхода России из МВФ

Выход России из МВФ не рассматривается, заявил Дмитрий Песков
Кремль поддерживает позицию правительства РФ по отказу от выхода из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отказ правительства РФ по выходу из МВФ является жизненно важной позицией. Весьма аргументированной», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.