Bloomberg: МВФ ждет роста цен из-за выхода РФ из зерновой сделки

Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что из-за прекращения зерновой сделки цены на зерно могут вырасти до 15%. Об этом рассказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
«Очевидно, что черноморская зерновая инициатива сыграла важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна в мире в прошлом году. Мировые цены на него могут вырасти на 15% после того, как Россия вышла из сделки, которая позволяла Украине безопасно транспортировать свое зерно через порты на Черном море», — приводит
Ранее URA.RU сообщало о выходе России из зерновой сделки. МИД РФ официально уведомил ООН о прекращении соглашения. В результате этого, на мировых рынках было зафиксировано резкое увеличение цен на пшеницу.
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