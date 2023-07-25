Bloomberg: МВФ ждет роста цен из-за выхода РФ из зерновой сделки

25 июля 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Цены на зерно могут вырасти на 15% во всем мире Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что из-за прекращения зерновой сделки цены на зерно могут вырасти до 15%. Об этом рассказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Очевидно, что черноморская зерновая инициатива сыграла важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна в мире в прошлом году. Мировые цены на него могут вырасти на 15% после того, как Россия вышла из сделки, которая позволяла Украине безопасно транспортировать свое зерно через порты на Черном море», — приводит Bloomberg заявление Гуринша. Ранее URA.RU сообщало о выходе России из зерновой сделки. МИД РФ официально уведомил ООН о прекращении соглашения. В результате этого, на мировых рынках было зафиксировано резкое увеличение цен на пшеницу.

Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что из-за прекращения зерновой сделки цены на зерно могут вырасти до 15%. Об этом рассказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Очевидно, что черноморская зерновая инициатива сыграла важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна в мире в прошлом году. Мировые цены на него могут вырасти на 15% после того, как Россия вышла из сделки, которая позволяла Украине безопасно транспортировать свое зерно через порты на Черном море», — приводит Bloomberg заявление Гуринша. Ранее URA.RU сообщало о выходе России из зерновой сделки. МИД РФ официально уведомил ООН о прекращении соглашения. В результате этого, на мировых рынках было зафиксировано резкое увеличение цен на пшеницу.