08 августа 2023

Минтранс РФ предложил регионам самим следить за детьми-безбилетниками

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Клипарт. Екатеринбург, кондуктор, стоимость проезда, работа кондуктора
Правила для кондукторов по безбилетникам должны разработать регионы Фото:

В министерстве транспорта России считают, что регионы должны сами определять действия кондукторов при выявлении в общественном транспорте детей-безбилетников. При этом необходимо учитывать особенности климата той или иной территории.

«Российские регионы должны самостоятельно определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом «территориальных особенностей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо минтранса. В 2022 году был принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет.

Регионы должны получить рекомендации, как исполнять закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников. Во многих территориях эту норму до сих пор не исполняют. В ноябре 2022 года в Сургуте (ХМАО) при температуре минус 34 градуса кондуктор высадила из автобуса 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд банковской картой. Аналогичный случай с 15-летней школьницей в феврале прошлого года произошел в Кургане.

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В министерстве транспорта России считают, что регионы должны сами определять действия кондукторов при выявлении в общественном транспорте детей-безбилетников. При этом необходимо учитывать особенности климата той или иной территории. «Российские регионы должны самостоятельно определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом «территориальных особенностей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо минтранса. В 2022 году был принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет. Регионы должны получить рекомендации, как исполнять закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников. Во многих территориях эту норму до сих пор не исполняют. В ноябре 2022 года в Сургуте (ХМАО) при температуре минус 34 градуса кондуктор высадила из автобуса 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд банковской картой. Аналогичный случай с 15-летней школьницей в феврале прошлого года произошел в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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