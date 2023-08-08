Минтранс РФ предложил регионам самим следить за детьми-безбилетниками

09 августа 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Правила для кондукторов по безбилетникам должны разработать регионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В министерстве транспорта России считают, что регионы должны сами определять действия кондукторов при выявлении в общественном транспорте детей-безбилетников. При этом необходимо учитывать особенности климата той или иной территории. «Российские регионы должны самостоятельно определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом «территориальных особенностей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо минтранса. В 2022 году был принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет. Регионы должны получить рекомендации, как исполнять закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников. Во многих территориях эту норму до сих пор не исполняют. В ноябре 2022 года в Сургуте (ХМАО) при температуре минус 34 градуса кондуктор высадила из автобуса 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд банковской картой. Аналогичный случай с 15-летней школьницей в феврале прошлого года произошел в Кургане.

В министерстве транспорта России считают, что регионы должны сами определять действия кондукторов при выявлении в общественном транспорте детей-безбилетников. При этом необходимо учитывать особенности климата той или иной территории. «Российские регионы должны самостоятельно определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом «территориальных особенностей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо минтранса. В 2022 году был принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет. Регионы должны получить рекомендации, как исполнять закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников. Во многих территориях эту норму до сих пор не исполняют. В ноябре 2022 года в Сургуте (ХМАО) при температуре минус 34 градуса кондуктор высадила из автобуса 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд банковской картой. Аналогичный случай с 15-летней школьницей в феврале прошлого года произошел в Кургане.