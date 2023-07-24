Мантуров: выпуск боеприпасов в России за этот год превысил производство за весь прошлый

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, мста, stock, сбойка
В РФ многократно возросло количество выпускаемого вооружения, подчеркнул Денис Мантуров Фото:

В России в этом году объем производства некоторых видов боеприпасов уже превысил выпуск за прошлый год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул Денис Мантуров. Об этом он рассказал во время совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что в настоящий момент оборонные предприятия только за месяц производят средств поражения больше, чем суммарно за весь прошлый год.

В июле министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские ОПК нарастили производство боеприпасов более чем в десять раз. Увеличилось и количество закупаемого вооружения по гособоронзаказу.

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В России в этом году объем производства некоторых видов боеприпасов уже превысил выпуск за прошлый год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул Денис Мантуров. Об этом он рассказал во время совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что в настоящий момент оборонные предприятия только за месяц производят средств поражения больше, чем суммарно за весь прошлый год. В июле министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские ОПК нарастили производство боеприпасов более чем в десять раз. Увеличилось и количество закупаемого вооружения по гособоронзаказу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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