Мантуров: выпуск боеприпасов в России за этот год превысил производство за весь прошлый

24 июля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

В РФ многократно возросло количество выпускаемого вооружения, подчеркнул Денис Мантуров Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В России в этом году объем производства некоторых видов боеприпасов уже превысил выпуск за прошлый год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул Денис Мантуров. Об этом он рассказал во время совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что в настоящий момент оборонные предприятия только за месяц производят средств поражения больше, чем суммарно за весь прошлый год. В июле министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские ОПК нарастили производство боеприпасов более чем в десять раз. Увеличилось и количество закупаемого вооружения по гособоронзаказу.

В России в этом году объем производства некоторых видов боеприпасов уже превысил выпуск за прошлый год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул Денис Мантуров. Об этом он рассказал во время совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что в настоящий момент оборонные предприятия только за месяц производят средств поражения больше, чем суммарно за весь прошлый год. В июле министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что российские ОПК нарастили производство боеприпасов более чем в десять раз. Увеличилось и количество закупаемого вооружения по гособоронзаказу.