Президент Польши высказался о своей привычке употреблять снюс

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не считает проблемой свою привычку употреблять снюс (сосательный табак) на публике. Об этом глава государства рассказал в интервью радиостанции Zet, комментируя сообщения СМИ о регулярном использовании табака во время официальных мероприятий, в том числе на дебатах и встречах на площадке ООН.
По словам Навроцкого, снюс не должен вызывать негативную реакцию, учитывая, что многие политики и дипломаты открыто курят сигареты или сигары.
«Забавно, что они (снюсы — ред.) вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд», — отметил президент. Он добавил, что сосательный табак свободно продается на автозаправках и в популярных торговых сетях.
Навроцкий подчеркнул, что никогда не курил, а к снюсу пристрастился несколько лет назад. Президент заверил, что употребление этого никотинового продукта не влияет на его самочувствие и физическую форму. Глава государства пообещал, что рано или поздно откажется от снюса.
Ранее польские и зарубежные СМИ обратили внимание на видео, где президент Польши якобы использует снюс во время официальных встреч и международных форумов. В частности, подозрения вызвали кадры с участием Навроцкого на мероприятиях ООН, где он получает коробочку с табаком от помощника. Эти эпизоды вызвали обсуждение в социальных сетях и среди журналистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.