Роза Сябитова призналась, что была несчастна в любви

14 февраля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Роза Сябитова выбрала профессию свахи из-за несчастливой любви Рамиль Ситдиков\РИА Новости Выбрать профессию свахи Розу Сябитову подтолкнули сложности в любовных отношениях. Об этом ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») рассказала в беседе с URA.RU. «Весь радужный период у меня начался сейчас. Изначально у меня все было банально, просто, без всяких затей. Даже не было такого — посмотреть на крыше „Летнего сада“ выступление знаменитого артиста, это был тогда настоящий романтик, хотя молодежь сейчас, возможно, такое не поймет. Поэтому, наверное, я занялась такой уникальной профессией — свахи. Чтобы давать возможность другим креативить в любви», — объяснила Роза Сябитова. По словам свахи, в любви больше повезло ее детям. «Моим детям больше повезло. Например, чтобы сделать предложение руки и сердца Ксюше (дочь Розы Сябитовой — прим. URA.RU), мой любимый зять организовал поездку в Прагу. Все произошло на том самом знаменитом Карловом мосту. Это было так красиво, романтично», — добавила Сябитова. День святого Валентина во многих странах мира отмечается 14 февраля. В России и странах постсоветского пространства праздник появился в начале 90-х годов XX века. Ранее автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный, как Трофим, отметил, что виртуальное общение может привести к цифровому рабству и разрушить человеческие связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выбрать профессию свахи Розу Сябитову подтолкнули сложности в любовных отношениях. Об этом ведущая телепрограммы «Давай поженимся» («Первый канал») рассказала в беседе с URA.RU. «Весь радужный период у меня начался сейчас. Изначально у меня все было банально, просто, без всяких затей. Даже не было такого — посмотреть на крыше „Летнего сада“ выступление знаменитого артиста, это был тогда настоящий романтик, хотя молодежь сейчас, возможно, такое не поймет. Поэтому, наверное, я занялась такой уникальной профессией — свахи. Чтобы давать возможность другим креативить в любви», — объяснила Роза Сябитова. По словам свахи, в любви больше повезло ее детям. «Моим детям больше повезло. Например, чтобы сделать предложение руки и сердца Ксюше (дочь Розы Сябитовой — прим. URA.RU), мой любимый зять организовал поездку в Прагу. Все произошло на том самом знаменитом Карловом мосту. Это было так красиво, романтично», — добавила Сябитова. День святого Валентина во многих странах мира отмечается 14 февраля. В России и странах постсоветского пространства праздник появился в начале 90-х годов XX века. Ранее автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный, как Трофим, отметил, что виртуальное общение может привести к цифровому рабству и разрушить человеческие связи.