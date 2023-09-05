NASA предупредило о приближении к Земле пяти астероидов до 12 сентября

До 12 сентября мимо Земли пролетят пять астероидов. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Астероид размером с дом пройдет 6 сентября на расстоянии 5 млн километров от Земли. Еще два астероида пролетят 8 сентября на расстоянии 4 млн километров от нашей планеты. 10 сентября около Земли пролетит на расстоянии 2,65 млн километров астероид размером с самолет и 12 сентября будет в 4 млн километрах последний астероид», — передают «Известия» сообщение NASA.
По данным NASA, астероиды не опасны для планеты Земля. Чтобы нести потенциальную угрозу, они должны быть больше 149 метров, а этого ученые не наблюдают.
Ранее в «Роскосмосе» предупреждали о том, что астероиды и кометы, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 млн лет. Для защиты от них в России создадут национальный центр малых небесных тел.
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