NASA предупредило о приближении к Земле пяти астероидов до 12 сентября

06 сентября 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Ученые из США предупредили о приближении астероидов к Земле в сентябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU До 12 сентября мимо Земли пролетят пять астероидов. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «Астероид размером с дом пройдет 6 сентября на расстоянии 5 млн километров от Земли. Еще два астероида пролетят 8 сентября на расстоянии 4 млн километров от нашей планеты. 10 сентября около Земли пролетит на расстоянии 2,65 млн километров астероид размером с самолет и 12 сентября будет в 4 млн километрах последний астероид», — передают «Известия» сообщение NASA. По данным NASA, астероиды не опасны для планеты Земля. Чтобы нести потенциальную угрозу, они должны быть больше 149 метров, а этого ученые не наблюдают. Ранее в «Роскосмосе» предупреждали о том, что астероиды и кометы, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 млн лет. Для защиты от них в России создадут национальный центр малых небесных тел.

До 12 сентября мимо Земли пролетят пять астероидов. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). «Астероид размером с дом пройдет 6 сентября на расстоянии 5 млн километров от Земли. Еще два астероида пролетят 8 сентября на расстоянии 4 млн километров от нашей планеты. 10 сентября около Земли пролетит на расстоянии 2,65 млн километров астероид размером с самолет и 12 сентября будет в 4 млн километрах последний астероид», — передают «Известия» сообщение NASA. По данным NASA, астероиды не опасны для планеты Земля. Чтобы нести потенциальную угрозу, они должны быть больше 149 метров, а этого ученые не наблюдают. Ранее в «Роскосмосе» предупреждали о том, что астероиды и кометы, способные уничтожить человеческую цивилизацию, падают на Землю раз в 100 млн лет. Для защиты от них в России создадут национальный центр малых небесных тел.