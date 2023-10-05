ФНБ сократился за сентябрь на 55,3 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
По данным на 1 октября, в ФНБ находится более 13 триллионов рублей Фото:

Объем Фонда национального благосостояния за сентябрь 2023 года уменьшился на 55,3 миллиарда рублей. По данным на 1 октября, сейчас в фонде хранятся 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Минфин России.

На 1 сентября ФНБ составлял 13 триллионов 703,6 миллиардов рублей (эквивалент 142,853 миллиарда долларам), или 9,1% ВВП, который прогнозируется на 2023 год. 1 октября запасы фонда уменьшились на 55,3 миллиарда рублей и составил 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такими данными делится Минфин в отчете.

ФНБ был сформирован в 2004 году, чтобы России не столкнулась с кризисом 1998 года, когда страна объявила дефолт, а рубль стал девальвироваться. ФНБ формируется как часть федерального бюджета, деньги из него идут на реализацию проектов и предотвращения кризисов.

В 2023 году правительство РФ планирует выделить 900 миллиардов рублей из ФНБ. Деньги пойдут на реализацию восьми новых проектов, среди которых: закупка самолетов, строительство и поставки 260 водных судов.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с URA.RU рассказывал о рисках использования ФНБ для экономики. По его словам, если правительство РФ будет брать много денег из фонда, то произойдет взрывная инфляция.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объем Фонда национального благосостояния за сентябрь 2023 года уменьшился на 55,3 миллиарда рублей. По данным на 1 октября, сейчас в фонде хранятся 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Минфин России. На 1 сентября ФНБ составлял 13 триллионов 703,6 миллиардов рублей (эквивалент 142,853 миллиарда долларам), или 9,1% ВВП, который прогнозируется на 2023 год. 1 октября запасы фонда уменьшились на 55,3 миллиарда рублей и составил 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такими данными делится Минфин в отчете. ФНБ был сформирован в 2004 году, чтобы России не столкнулась с кризисом 1998 года, когда страна объявила дефолт, а рубль стал девальвироваться. ФНБ формируется как часть федерального бюджета, деньги из него идут на реализацию проектов и предотвращения кризисов. В 2023 году правительство РФ планирует выделить 900 миллиардов рублей из ФНБ. Деньги пойдут на реализацию восьми новых проектов, среди которых: закупка самолетов, строительство и поставки 260 водных судов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с URA.RU рассказывал о рисках использования ФНБ для экономики. По его словам, если правительство РФ будет брать много денег из фонда, то произойдет взрывная инфляция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...