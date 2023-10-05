ФНБ сократился за сентябрь на 55,3 миллиарда рублей

05 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

По данным на 1 октября, в ФНБ находится более 13 триллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объем Фонда национального благосостояния за сентябрь 2023 года уменьшился на 55,3 миллиарда рублей. По данным на 1 октября, сейчас в фонде хранятся 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Минфин России. На 1 сентября ФНБ составлял 13 триллионов 703,6 миллиардов рублей (эквивалент 142,853 миллиарда долларам), или 9,1% ВВП, который прогнозируется на 2023 год. 1 октября запасы фонда уменьшились на 55,3 миллиарда рублей и составил 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такими данными делится Минфин в отчете . ФНБ был сформирован в 2004 году, чтобы России не столкнулась с кризисом 1998 года, когда страна объявила дефолт, а рубль стал девальвироваться. ФНБ формируется как часть федерального бюджета, деньги из него идут на реализацию проектов и предотвращения кризисов. В 2023 году правительство РФ планирует выделить 900 миллиардов рублей из ФНБ. Деньги пойдут на реализацию восьми новых проектов, среди которых: закупка самолетов, строительство и поставки 260 водных судов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с URA.RU рассказывал о рисках использования ФНБ для экономики. По его словам, если правительство РФ будет брать много денег из фонда, то произойдет взрывная инфляция.

Объем Фонда национального благосостояния за сентябрь 2023 года уменьшился на 55,3 миллиарда рублей. По данным на 1 октября, сейчас в фонде хранятся 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Минфин России. На 1 сентября ФНБ составлял 13 триллионов 703,6 миллиардов рублей (эквивалент 142,853 миллиарда долларам), или 9,1% ВВП, который прогнозируется на 2023 год. 1 октября запасы фонда уменьшились на 55,3 миллиарда рублей и составил 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такими данными делится Минфин в отчете. ФНБ был сформирован в 2004 году, чтобы России не столкнулась с кризисом 1998 года, когда страна объявила дефолт, а рубль стал девальвироваться. ФНБ формируется как часть федерального бюджета, деньги из него идут на реализацию проектов и предотвращения кризисов. В 2023 году правительство РФ планирует выделить 900 миллиардов рублей из ФНБ. Деньги пойдут на реализацию восьми новых проектов, среди которых: закупка самолетов, строительство и поставки 260 водных судов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с URA.RU рассказывал о рисках использования ФНБ для экономики. По его словам, если правительство РФ будет брать много денег из фонда, то произойдет взрывная инфляция.