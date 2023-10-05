ФНБ сократился за сентябрь на 55,3 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния за сентябрь 2023 года уменьшился на 55,3 миллиарда рублей. По данным на 1 октября, сейчас в фонде хранятся 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Минфин России.
На 1 сентября ФНБ составлял 13 триллионов 703,6 миллиардов рублей (эквивалент 142,853 миллиарда долларам), или 9,1% ВВП, который прогнозируется на 2023 год. 1 октября запасы фонда уменьшились на 55,3 миллиарда рублей и составил 13 триллионов 648,3 миллиарда рублей. Такими данными делится Минфин в
ФНБ был сформирован в 2004 году, чтобы России не столкнулась с кризисом 1998 года, когда страна объявила дефолт, а рубль стал девальвироваться. ФНБ формируется как часть федерального бюджета, деньги из него идут на реализацию проектов и предотвращения кризисов.
В 2023 году правительство РФ планирует выделить 900 миллиардов рублей из ФНБ. Деньги пойдут на реализацию восьми новых проектов, среди которых: закупка самолетов, строительство и поставки 260 водных судов.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с URA.RU рассказывал о рисках использования ФНБ для экономики. По его словам, если правительство РФ будет брать много денег из фонда, то произойдет взрывная инфляция.
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