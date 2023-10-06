Дефицит бюджета России с января по сентябрь сошелся с прогнозом Путина

Минфин: дефицит бюджета России за 2023 год составил 1% ВВП

06 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Исполнение расходов бюджета РФ сохраняется на нормальном уровне, сообщили в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральный бюджет России за период январь—сентябрь 2023 года исполнен с дефицитом в 1% от ВВП. Такую предварительную оценку дает Министерство финансов России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года будет в районе 1%. «По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе—сентябре 2023 года составил 19 734 млрд рублей», — сообщается в пресс-релизе Минфина . Уточняется, что дефицит бюджета составил 1,69 трлн рублей, или 1% от ВВП. В министерстве отмечают, что исполнение расходов бюджета сохраняется на нормальном уровне. «По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 21 432 миллиарда рублей», — подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния страны сократился за сентябрь на 55 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что экономика государства стойко выдерживает санкционное давление уже не первый год.

Федеральный бюджет России за период январь—сентябрь 2023 года исполнен с дефицитом в 1% от ВВП. Такую предварительную оценку дает Министерство финансов России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года будет в районе 1%. «По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе—сентябре 2023 года составил 19 734 млрд рублей», — сообщается в пресс-релизе Минфина. Уточняется, что дефицит бюджета составил 1,69 трлн рублей, или 1% от ВВП. В министерстве отмечают, что исполнение расходов бюджета сохраняется на нормальном уровне. «По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 21 432 миллиарда рублей», — подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния страны сократился за сентябрь на 55 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что экономика государства стойко выдерживает санкционное давление уже не первый год.