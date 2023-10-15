В Судане убили украинцев из-за поддержки ударов Израиля по сектору Газа

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В результате перестрелки погибли восемь украинцев и десять суданцев Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Наемники из Украины и военнослужащие ВС Судана устроили перестрелку после того, как украинцы поддержали атаки израильской армии по сектору Газа. В ней погибли граждане Украины и Судана. Об этом сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

«Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — написали на портале. Отмечается, что в результате перестрелки погибли восемь украинцев и десять суданцев.

Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Власти Израиля обратились к жителям северной части Газы с предложением покинуть территорию. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности. 15 октября из Тель-Авива в Израиле был отправлен первый рейс по эвакуации граждан Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах со сторонами конфликта.

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Наемники из Украины и военнослужащие ВС Судана устроили перестрелку после того, как украинцы поддержали атаки израильской армии по сектору Газа. В ней погибли граждане Украины и Судана. Об этом сообщил новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni. «Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — написали на портале. Отмечается, что в результате перестрелки погибли восемь украинцев и десять суданцев. Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Власти Израиля обратились к жителям северной части Газы с предложением покинуть территорию. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности. 15 октября из Тель-Авива в Израиле был отправлен первый рейс по эвакуации граждан Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах со сторонами конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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