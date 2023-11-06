В Карабахе завершена ротация личного состава российских миротворцев

Личный состав миротворческого контингента России завершил ротацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее Минобороны изменило название зоны, в которой девствуют российские войска в Нагорном Карабахе. Теперь она — Карабахский экономический район Азербайджанской Республики.
Личный состав миротворческого контингента России завершил ротацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее Минобороны изменило название зоны, в которой девствуют российские войска в Нагорном Карабахе. Теперь она — Карабахский экономический район Азербайджанской Республики. Война между Арменией и Азербайджаном началась 19 сентября. За один день боев Карабах капитулировал, началась интеграция территории в состав Азербайджана. Президент последней страны Ильхам Алиев отмечал, что конфликт за республику завершен.