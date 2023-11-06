В Карабахе завершена ротация личного состава российских миротворцев

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, полигон, солдат, 201военная база
Российские войска завершили ротацию в Нагорном Карабахе, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Личный состав миротворческого контингента России завершил ротацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее Минобороны изменило название зоны, в которой девствуют российские войска в Нагорном Карабахе. Теперь она — Карабахский экономический район Азербайджанской Республики.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 19 сентября. За один день боев Карабах капитулировал, началась интеграция территории в состав Азербайджана. Президент последней страны Ильхам Алиев отмечал, что конфликт за республику завершен.

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Личный состав миротворческого контингента России завершил ротацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ранее Минобороны изменило название зоны, в которой девствуют российские войска в Нагорном Карабахе. Теперь она — Карабахский экономический район Азербайджанской Республики. Война между Арменией и Азербайджаном началась 19 сентября. За один день боев Карабах капитулировал, началась интеграция территории в состав Азербайджана. Президент последней страны Ильхам Алиев отмечал, что конфликт за республику завершен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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