08 ноября 2023

Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

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Украинцу вручили повестку во время проверки документов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине на блокпосту в Сумской области водитель автомобиля получил повестку в военкомат во время проверки документов на дороге. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила национальная полиция региона.

«Автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина, остановили для проверки документов. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Мужчина ударил военного», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Уточняется, что установить местонахождение сбежавшего украинца все же удалось, он скрывался в Киеве. В отношении его завели уголовное дело о насилии в отношении должностного лица.

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года. С июня 2023 года в стране действует всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Это произошло из-за повального наступления ВСУ. Журналист Максим Гольдарб рассказывал, что киевский режим охотится на собственных граждан для отправки на фронт.

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На Украине на блокпосту в Сумской области водитель автомобиля получил повестку в военкомат во время проверки документов на дороге. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила национальная полиция региона. «Автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина, остановили для проверки документов. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Мужчина ударил военного», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что установить местонахождение сбежавшего украинца все же удалось, он скрывался в Киеве. В отношении его завели уголовное дело о насилии в отношении должностного лица. Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года. С июня 2023 года в стране действует всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Это произошло из-за повального наступления ВСУ. Журналист Максим Гольдарб рассказывал, что киевский режим охотится на собственных граждан для отправки на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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