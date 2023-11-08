Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

09 ноября 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Украинцу вручили повестку во время проверки документов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине на блокпосту в Сумской области водитель автомобиля получил повестку в военкомат во время проверки документов на дороге. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила национальная полиция региона. «Автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина, остановили для проверки документов. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Мужчина ударил военного», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что установить местонахождение сбежавшего украинца все же удалось, он скрывался в Киеве. В отношении его завели уголовное дело о насилии в отношении должностного лица. Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года. С июня 2023 года в стране действует всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Это произошло из-за повального наступления ВСУ. Журналист Максим Гольдарб рассказывал, что киевский режим охотится на собственных граждан для отправки на фронт.

На Украине на блокпосту в Сумской области водитель автомобиля получил повестку в военкомат во время проверки документов на дороге. Возмущенный мужчина ударил военного головой в лицо, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщила национальная полиция региона. «Автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина, остановили для проверки документов. В ходе беседы с водителем военком предпринял попытку вручить украинцу повестку. Мужчина ударил военного», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что установить местонахождение сбежавшего украинца все же удалось, он скрывался в Киеве. В отношении его завели уголовное дело о насилии в отношении должностного лица. Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года. С июня 2023 года в стране действует всеобщая мобилизация из-за безуспешного наступления ВСУ. Это произошло из-за повального наступления ВСУ. Журналист Максим Гольдарб рассказывал, что киевский режим охотится на собственных граждан для отправки на фронт.