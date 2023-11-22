«Фокус»: более 300 спортсменов и тренеров не вернулись на Украину из-за границы

«Фокус»: более 300 спортсменов не вернулись на Украину из-за границы

Минспорта намерено лишить спортсменов всех званий Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Более 300 украинских спортсменов, которые не вернулись на территорию страны, могут исключить из состава национальных сборных и лишить спортивных званий. Об этом сообщил украинский журнал «Фокус».

«Не вернулись на Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским», — говорится в материале. Отмечается, что с начала СВО Украину покинуло девять тысяч спортсменов и их тренеров. Украинское минспорта и спортивные федерации намерены исключить их из состава национальных сборных и лишить спортивных званий.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт может в скором временим покинуть свой пост, передает RT. Украина не будет участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, если РФ разрешат выступать под своим флагом