Медведев сравнил главу МОК Баха с организатором берлинской Олимпиады

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима. Об этом Медведев написал в соцсети Х (бывший Twitter).
«Он [Бах] рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатором берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Дмитрий Медведев. Бах также заявил, что МОК не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире.
Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России. Олимпийский комитет РФ подал в суд на МОК, чтобы вернуться в Международную структуру по организации Олимпиад.
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