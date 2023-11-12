Медведев сравнил главу МОК Баха с организатором берлинской Олимпиады

13 ноября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Наши спортсмены никогда не забудут проблем с МОК, заявил Дмитрий Медведев. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима. Об этом Медведев написал в соцсети Х (бывший Twitter). «Он [Бах] рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатором берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Дмитрий Медведев. Бах также заявил, что МОК не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире. Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России. Олимпийский комитет РФ подал в суд на МОК, чтобы вернуться в Международную структуру по организации Олимпиад.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима. Об этом Медведев написал в соцсети Х (бывший Twitter). «Он [Бах] рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатором берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — написал Дмитрий Медведев. Бах также заявил, что МОК не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире. Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России. Олимпийский комитет РФ подал в суд на МОК, чтобы вернуться в Международную структуру по организации Олимпиад.