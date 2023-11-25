На главной выставке России заработали новые стенды — с подачи правительства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Увидеть стенды можно будет до 12 апреля 2024-го
Увидеть стенды можно будет до 12 апреля 2024-го Фото:

На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись два новых стенда — «Россия в движении» и «Строим будущее», где можно посмотреть на главные достижения в сферах транспорта и строительства последних лет. Церемонию, куда вход был только по приглашениям, провели вице-премьер РФ Андрей Белоусов, главы Минтранса (Виталий Савельев) и Минстроя (Ирек Файзуллин).

Экспозиции работают в павильоне №15. «На довольно небольшой площади удалось собрать полноценное представление о работе транспортной отрасли за последние шесть — десять лет. Что очень важно — многое сделано в интерактивной форме», — приводит слова Белоусова пресс-служба Минтранса РФ. В ведомстве также уточнили, что среди уникальных экспонатов — модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Есть и стенд-стимулятор, который позволяет прокатиться по будущим дорогам Краснодарского края, Ленобласти или совершить тур по крымской трассе А-291 «Таврида».

По окончании церемонии Файзуллин провел на ВДНХ экскурсию для детей из новых российских регионов. Это становится традицией — накануне такую же экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР) проводил уральский полпред президента РФ Владимир Якушев.

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
Фото:
Фото:
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись два новых стенда — «Россия в движении» и «Строим будущее», где можно посмотреть на главные достижения в сферах транспорта и строительства последних лет. Церемонию, куда вход был только по приглашениям, провели вице-премьер РФ Андрей Белоусов, главы Минтранса (Виталий Савельев) и Минстроя (Ирек Файзуллин). Экспозиции работают в павильоне №15. «На довольно небольшой площади удалось собрать полноценное представление о работе транспортной отрасли за последние шесть — десять лет. Что очень важно — многое сделано в интерактивной форме», — приводит слова Белоусова пресс-служба Минтранса РФ. В ведомстве также уточнили, что среди уникальных экспонатов — модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Есть и стенд-стимулятор, который позволяет прокатиться по будущим дорогам Краснодарского края, Ленобласти или совершить тур по крымской трассе А-291 «Таврида». По окончании церемонии Файзуллин провел на ВДНХ экскурсию для детей из новых российских регионов. Это становится традицией — накануне такую же экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР) проводил уральский полпред президента РФ Владимир Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...