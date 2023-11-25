На главной выставке России заработали новые стенды — с подачи правительства. Фото

25 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Увидеть стенды можно будет до 12 апреля 2024-го Фото: Алексей Никольский / Фотохост РИА Новости На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись два новых стенда — «Россия в движении» и «Строим будущее», где можно посмотреть на главные достижения в сферах транспорта и строительства последних лет. Церемонию, куда вход был только по приглашениям, провели вице-премьер РФ Андрей Белоусов, главы Минтранса (Виталий Савельев) и Минстроя (Ирек Файзуллин). Экспозиции работают в павильоне №15. «На довольно небольшой площади удалось собрать полноценное представление о работе транспортной отрасли за последние шесть — десять лет. Что очень важно — многое сделано в интерактивной форме», — приводит слова Белоусова пресс-служба Минтранса РФ. В ведомстве также уточнили, что среди уникальных экспонатов — модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Есть и стенд-стимулятор, который позволяет прокатиться по будущим дорогам Краснодарского края, Ленобласти или совершить тур по крымской трассе А-291 «Таврида». По окончании церемонии Файзуллин провел на ВДНХ экскурсию для детей из новых российских регионов. Это становится традицией — накануне такую же экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР) проводил уральский полпред президента РФ Владимир Якушев. Андрей Белоусов Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись два новых стенда — «Россия в движении» и «Строим будущее», где можно посмотреть на главные достижения в сферах транспорта и строительства последних лет. Церемонию, куда вход был только по приглашениям, провели вице-премьер РФ Андрей Белоусов, главы Минтранса (Виталий Савельев) и Минстроя (Ирек Файзуллин). Экспозиции работают в павильоне №15. «На довольно небольшой площади удалось собрать полноценное представление о работе транспортной отрасли за последние шесть — десять лет. Что очень важно — многое сделано в интерактивной форме», — приводит слова Белоусова пресс-служба Минтранса РФ. В ведомстве также уточнили, что среди уникальных экспонатов — модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Есть и стенд-стимулятор, который позволяет прокатиться по будущим дорогам Краснодарского края, Ленобласти или совершить тур по крымской трассе А-291 «Таврида». По окончании церемонии Файзуллин провел на ВДНХ экскурсию для детей из новых российских регионов. Это становится традицией — накануне такую же экскурсию для детей из Краснодона (ЛНР) проводил уральский полпред президента РФ Владимир Якушев.