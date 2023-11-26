Госкомпания пермского экс-прокурора судится с фирмой курганского сенатора

«Кавказ.РФ» взыскивает сотни тысяч с фирмы курганского сенатора Муратова
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
«Кавказ.РФ» взыскивает 727 тысяч рублей с «ИТМ «Машины спецназначения» Фото:

Госкомпания «Кавказ.РФ», руководит которой бывший пермский прокурор Андрей Юмшанов, требует сотни тысяч рублей с ООО «ИТМ «Машины спецназначения». Эта фирма принадлежит семье сенатора Сергея Муратова из Кургана. Информация об иске содержится в судебных материалах.

«АО „Кавказ.РФ“ (Москва) взыскивает 727 тысяч рублей с ООО „ИТМ ‚Машины спецназначения‘“ (Курган). По иску открыто производство 21 ноября 2023 года», — говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Москвы.

В судебных материалах отмечено, что истец и ответчик должны в течение 30 дней направить в суд документы по существу дела. Согласно данным СБИС, гендиректором госкомпании «Кавказ.РФ» является с 12 декабря 2022 года Андрей Юмшанов. До назначения на этот пост, он с 2018 по 2020 год возглавлял прокуратуру Пермского края. «Кавказ.РФ» занимается инвестиционными проектами в сфере развития курортов. Основным акционером госкомпании является Минэкономразвития РФ.

Курганским ООО «ИТМ «Машины спецназначения» владеют, согласно данным СБИС: Юрий Авдалов, который является зятем сенатора и сам Муратов с женой Светланой через ООО «Финансовые инвестиции» (Кетово).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Кавказ.РФ», чтобы выяснить причины судебного иска к ООО «ИТМ «Машины спецназначения». Ответ ожидается.

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Госкомпания «Кавказ.РФ», руководит которой бывший пермский прокурор Андрей Юмшанов, требует сотни тысяч рублей с ООО «ИТМ «Машины спецназначения». Эта фирма принадлежит семье сенатора Сергея Муратова из Кургана. Информация об иске содержится в судебных материалах. «АО „Кавказ.РФ“ (Москва) взыскивает 727 тысяч рублей с ООО „ИТМ ‚Машины спецназначения‘“ (Курган). По иску открыто производство 21 ноября 2023 года», — говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Москвы. В судебных материалах отмечено, что истец и ответчик должны в течение 30 дней направить в суд документы по существу дела. Согласно данным СБИС, гендиректором госкомпании «Кавказ.РФ» является с 12 декабря 2022 года Андрей Юмшанов. До назначения на этот пост, он с 2018 по 2020 год возглавлял прокуратуру Пермского края. «Кавказ.РФ» занимается инвестиционными проектами в сфере развития курортов. Основным акционером госкомпании является Минэкономразвития РФ. Курганским ООО «ИТМ «Машины спецназначения» владеют, согласно данным СБИС: Юрий Авдалов, который является зятем сенатора и сам Муратов с женой Светланой через ООО «Финансовые инвестиции» (Кетово). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в АО «Кавказ.РФ», чтобы выяснить причины судебного иска к ООО «ИТМ «Машины спецназначения». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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