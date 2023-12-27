27 декабря 2023

Какая доза шампанского будет оптимальной в Новый год

Диетолог Залетова советует употреблять не более двух-трех бокалов шампанского
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам советуют пить не более двух-трех бокалов шампанского Фото:

В новогоднюю ночь женщинам стоит ограничиться двумя бокалами шампанского, мужчинам можно выпить три бокала. Это оптимальная доза алкоголя, которая не нанесет вреда организму. С таким мнением выступила врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет 2 стандартные дозы, для мужчин — 3 стандартные дозы», — посоветовала Татьяна Залетова в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что если превысить дозу, то шампанское может нанести вред печени, а также поспособствовать нарушению нейронов мозга. Также специалист посоветовала употреблять именно сухие сорта алкоголя, которые содержат меньше калорий и сахара.

Врач-терапевт и кардиолог Олег Пидгайный также дал советы россиянам, как избежать похмелья после употребления алкогольных напитков. Он отмечает, что нужно пить больше воды и принимать сорбенты перед застольем.

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В новогоднюю ночь женщинам стоит ограничиться двумя бокалами шампанского, мужчинам можно выпить три бокала. Это оптимальная доза алкоголя, которая не нанесет вреда организму. С таким мнением выступила врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. «Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет 2 стандартные дозы, для мужчин — 3 стандартные дозы», — посоветовала Татьяна Залетова в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что если превысить дозу, то шампанское может нанести вред печени, а также поспособствовать нарушению нейронов мозга. Также специалист посоветовала употреблять именно сухие сорта алкоголя, которые содержат меньше калорий и сахара. Врач-терапевт и кардиолог Олег Пидгайный также дал советы россиянам, как избежать похмелья после употребления алкогольных напитков. Он отмечает, что нужно пить больше воды и принимать сорбенты перед застольем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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