Под Иерусалимом произошел теракт

Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека
Два человека пострадали из-за теракта на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима. Об этом заявила израильская полиция в соцсети X (бывший Twitter).
«Теракт с использованием транспортного средства произошел на контрольно-пропускном пункте „Рас-Биду“ (в окрестностях Иерусалима — прим. URA.RU). Легкие ранения получили два человека», — говорится в сообщении полиции. Террориста удалось нейтрализовать.
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