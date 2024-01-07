07 января 2024

Под Иерусалимом произошел теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека Фото:

Два человека пострадали из-за теракта на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима. Об этом заявила израильская полиция в соцсети X (бывший Twitter).

«Теракт с использованием транспортного средства произошел на контрольно-пропускном пункте „Рас-Биду“ (в окрестностях Иерусалима — прим. URA.RU). Легкие ранения получили два человека», — говорится в сообщении полиции. Террориста удалось нейтрализовать.

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Два человека пострадали из-за теракта на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима. Об этом заявила израильская полиция в соцсети X (бывший Twitter). «Теракт с использованием транспортного средства произошел на контрольно-пропускном пункте „Рас-Биду“ (в окрестностях Иерусалима — прим. URA.RU). Легкие ранения получили два человека», — говорится в сообщении полиции. Террориста удалось нейтрализовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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