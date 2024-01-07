Под Иерусалимом произошел теракт

08 января 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Во время теракта под Иерусалимом пострадали два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два человека пострадали из-за теракта на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима. Об этом заявила израильская полиция в соцсети X (бывший Twitter). «Теракт с использованием транспортного средства произошел на контрольно-пропускном пункте „Рас-Биду“ (в окрестностях Иерусалима — прим. URA.RU). Легкие ранения получили два человека», — говорится в сообщении полиции. Террориста удалось нейтрализовать.

Два человека пострадали из-за теракта на КПП «Рас-Биду» в окрестностях Иерусалима. Об этом заявила израильская полиция в соцсети X (бывший Twitter). «Теракт с использованием транспортного средства произошел на контрольно-пропускном пункте „Рас-Биду“ (в окрестностях Иерусалима — прим. URA.RU). Легкие ранения получили два человека», — говорится в сообщении полиции. Террориста удалось нейтрализовать.