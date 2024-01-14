Два человека погибли при крушении самолета на поле для гольфа

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
Полиция начала проверку по факту крушения самолета Фото:

В Австралии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа. Об этом сообщил местный информационный портал News.com.au.

«Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда», — говорится в сообщении. Когда полиция прибыла на место, они еще были живы, однако позже пассажиры скончались от полученных травм. Правоохранительные органы начала проверку.

Ранее в Иране два человека погибли при крушении учебного самолета, передает «Национальная служба новостей». На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента, несколько человек пострадали.

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В Австралии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа. Об этом сообщил местный информационный портал News.com.au. «Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда», — говорится в сообщении. Когда полиция прибыла на место, они еще были живы, однако позже пассажиры скончались от полученных травм. Правоохранительные органы начала проверку. Ранее в Иране два человека погибли при крушении учебного самолета, передает «Национальная служба новостей». На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента, несколько человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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