Два человека погибли при крушении самолета на поле для гольфа

В Австралии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа. Об этом сообщил местный информационный портал News.com.au.
«Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда», — говорится в сообщении. Когда полиция прибыла на место, они еще были живы, однако позже пассажиры скончались от полученных травм. Правоохранительные органы начала проверку.
В Австралии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа. Об этом сообщил местный информационный портал News.com.au. «Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда», — говорится в сообщении. Когда полиция прибыла на место, они еще были живы, однако позже пассажиры скончались от полученных травм. Правоохранительные органы начала проверку. Ранее в Иране два человека погибли при крушении учебного самолета, передает «Национальная служба новостей». На севере Колумбии разбился самолет, который выполнял медицинскую транспортировку пациента, несколько человек пострадали.