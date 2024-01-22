В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

В Кремле не слышали о предложении признать киевский режим террористическим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с предложением признать киевского режима террористическим Фото:

Пресс-секретарь президента России заявил, что не в курсе о предложении признать киевский режим террористическим. Об этом представитель Кремля заявил во время общения с журналистами. С таким предложением выступил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин в своей публикации для «Комсомольской правды».

Пресс-атташе задали вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению признать киевский режим террористическим. Уточняется, что на осеннем съезде юристов инициативу поддержал глава СК России Александр Бастрыкин. «Я честно не видел публикацию „Комсомолки“. Ознакомимся», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России заявил, что не в курсе о предложении признать киевский режим террористическим. Об этом представитель Кремля заявил во время общения с журналистами. С таким предложением выступил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин в своей публикации для «Комсомольской правды». Пресс-атташе задали вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению признать киевский режим террористическим. Уточняется, что на осеннем съезде юристов инициативу поддержал глава СК России Александр Бастрыкин. «Я честно не видел публикацию „Комсомолки“. Ознакомимся», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...