В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

В Кремле не слышали о предложении признать киевский режим террористическим

Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с предложением признать киевского режима террористическим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России заявил, что не в курсе о предложении признать киевский режим террористическим. Об этом представитель Кремля заявил во время общения с журналистами. С таким предложением выступил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин в своей публикации для «Комсомольской правды».

Пресс-атташе задали вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению признать киевский режим террористическим. Уточняется, что на осеннем съезде юристов инициативу поддержал глава СК России Александр Бастрыкин. «Я честно не видел публикацию „Комсомолки“. Ознакомимся», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.