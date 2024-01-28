28 января 2024

Симоньян назвала способ решения проблем демографии в России

Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян считает, что не все женщины могут пожертвовать своей карьерой для рождения ребенка Фото:

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией. С таким заявлением она выступила в эфире телеканла «Россия 1».

«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали… дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», — сказала Симоньян, добавив, что в СССР женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста.

По ее словам, в современном обществе не все женщины могут «вычеркнуть» из своей профессиональной карьеры несколько лет на рождение ребенка. «Не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка бабушке, свекрови, сестре», — отметила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая добавила, что подобная инициатива начинает применяться в регионах.

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Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией. С таким заявлением она выступила в эфире телеканла «Россия 1». «Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали… дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», — сказала Симоньян, добавив, что в СССР женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста. По ее словам, в современном обществе не все женщины могут «вычеркнуть» из своей профессиональной карьеры несколько лет на рождение ребенка. «Не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка бабушке, свекрови, сестре», — отметила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT. В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая добавила, что подобная инициатива начинает применяться в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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