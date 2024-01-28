Симоньян назвала способ решения проблем демографии в России

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией. С таким заявлением она выступила в эфире телеканла «Россия 1».
«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали… дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», — сказала Симоньян, добавив, что в СССР женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста.
По ее словам, в современном обществе не все женщины могут «вычеркнуть» из своей профессиональной карьеры несколько лет на рождение ребенка. «Не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка бабушке, свекрови, сестре», — отметила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая добавила, что подобная инициатива начинает применяться в регионах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.