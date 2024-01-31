Политика Выборы Памфилова: россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ 31 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + На участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 465 тысяч заявок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По состоянию на утро 31 января подано более 545 тысяч заявлений. Об этом говорится в telegram-канале ЦИК России. «Подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения», — говорится в telegram-канале ЦИК России. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Правительство РФ анонсировало предвыборную повестку Владимира Путина. Ранее блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Теперь ей необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей. По состоянию на утро 31 января подано более 545 тысяч заявлений. Об этом говорится в telegram-канале ЦИК России. «Подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения», — говорится в telegram-канале ЦИК России. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Правительство РФ анонсировало предвыборную повестку Владимира Путина. Ранее блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Теперь ей необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям