Памфилова: россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ

По состоянию на утро 31 января подано более 545 тысяч заявлений. Об этом говорится в telegram-канале ЦИК России.
«Подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения», —
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Правительство РФ анонсировало предвыборную повестку Владимира Путина.
Ранее блогер из Екатеринбурга Рада Русских собрала подписи, чтобы участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Теперь ей необходимо сдать документы 31 января до 18:00. Всего она должна была набрать 300 тысяч подписей.
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