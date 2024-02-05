Американского журналиста Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли»

05 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Ранее Карлсон говорил, что любит Москву Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Прибывшего в Москву в начале февраля американского экс-журналиста Fox News Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли». Об этом представитель телеканала ТНТ сообщил РИА Новости. «Мы пригласили Такера Карлсона прийти на „Шоу Воли“ — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ», — приводит его слова РИА Новости. Карлсона уволили с телеканала Fox News, о чем стало известно 24 апреля 2023 года. Его приезд в Москву взбудоражил США, власти испугались намерения Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина. Впоследствии власти США запретили журналисту общаться с российским лидером.

Прибывшего в Москву в начале февраля американского экс-журналиста Fox News Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли». Об этом представитель телеканала ТНТ сообщил РИА Новости. «Мы пригласили Такера Карлсона прийти на „Шоу Воли“ — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ», — приводит его слова РИА Новости. Карлсона уволили с телеканала Fox News, о чем стало известно 24 апреля 2023 года. Его приезд в Москву взбудоражил США, власти испугались намерения Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина. Впоследствии власти США запретили журналисту общаться с российским лидером.