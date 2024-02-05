Американского журналиста Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли»

Прибывшего в Москву в начале февраля американского экс-журналиста Fox News Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли». Об этом представитель телеканала ТНТ сообщил РИА Новости.
«Мы пригласили Такера Карлсона прийти на „Шоу Воли“ — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ», — приводит его слова РИА Новости.
Карлсона уволили с телеканала Fox News, о чем стало известно 24 апреля 2023 года. Его приезд в Москву взбудоражил США, власти испугались намерения Такера Карлсона взять интервью у президента России Владимира Путина. Впоследствии власти США запретили журналисту общаться с российским лидером.
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