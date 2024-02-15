Премьер Словакии заявил, что Россия никогда не уйдет из Донбасса и Крыма

15 февраля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

По словам Фицо, он не верит в решение украинского конфликта с помощью боевых действий Фото: EPA/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал невозможным то, что Россия уйдет с территорий Луганска, Донбасса и Крыма, чтобы решить конфликт на Украине. По его словам, мир должен приспособиться к нынешней реальности. Об этом сообщает Hlavne spravy. «Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине — прим. URA.RU) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. <…> Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма», — передает издание слова Фицо. Он добавил, что страны должны приспособиться к новой реальности. Кроме того, премьер Словакии подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Киеву. Он не верит в военное решение конфликта. По словам Фицо, он не может представить себе, как будет выглядеть мир между Украиной и Россией, но он будет болезненным. Ранее Фицо приехал в Ужгород, чтобы провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он хотел заявить, что Словакия сократит военную помощь Киеву. Кроме того, страна не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал невозможным то, что Россия уйдет с территорий Луганска, Донбасса и Крыма, чтобы решить конфликт на Украине. По его словам, мир должен приспособиться к нынешней реальности. Об этом сообщает Hlavne spravy. «Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине — прим. URA.RU) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. <…> Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма», — передает издание слова Фицо. Он добавил, что страны должны приспособиться к новой реальности. Кроме того, премьер Словакии подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Киеву. Он не верит в военное решение конфликта. По словам Фицо, он не может представить себе, как будет выглядеть мир между Украиной и Россией, но он будет болезненным. Ранее Фицо приехал в Ужгород, чтобы провести переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он хотел заявить, что Словакия сократит военную помощь Киеву. Кроме того, страна не поддерживает вступление Украины в НАТО.