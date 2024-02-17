Die Welt: Шольц помешал фон дер Ляйен стать генсеком НАТО из-за Москвы

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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Олаф Шольц отверг кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО, пишет Die Welt Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц помешал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО из-за ее излишне критичного настроя в отношении России. Об этом пишет издание Die Welt.

«Шольцу отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. С точки зрения немецкого канцлера председатель Еврокомиссии явно слишком критично настроена по отношению к Москве», — говорится в материале издания. Автор статьи отметил, что несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза (ЕС) подтвердили данную информацию. Представители окружения фон дер Ляйен ранее также заявляли о том, что она не подходит для роли генерального секретаря НАТО.

Сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может стать генеральным секретарем НАТО, если она не будет переизбрана на пост главы Европейской комиссии. В Италии существует мнение, что фон дер Ляйен является идеальным кандидатом с точки зрения США и НАТО, а потенциальные альтернативные кандидатуры неубедительны.

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Канцлер Германии Олаф Шольц помешал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО из-за ее излишне критичного настроя в отношении России. Об этом пишет издание Die Welt. «Шольцу отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. С точки зрения немецкого канцлера председатель Еврокомиссии явно слишком критично настроена по отношению к Москве», — говорится в материале издания. Автор статьи отметил, что несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза (ЕС) подтвердили данную информацию. Представители окружения фон дер Ляйен ранее также заявляли о том, что она не подходит для роли генерального секретаря НАТО. Сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может стать генеральным секретарем НАТО, если она не будет переизбрана на пост главы Европейской комиссии. В Италии существует мнение, что фон дер Ляйен является идеальным кандидатом с точки зрения США и НАТО, а потенциальные альтернативные кандидатуры неубедительны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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