Die Welt: Шольц помешал фон дер Ляйен стать генсеком НАТО из-за Москвы

17 февраля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц отверг кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО, пишет Die Welt Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц помешал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО из-за ее излишне критичного настроя в отношении России. Об этом пишет издание Die Welt. «Шольцу отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. С точки зрения немецкого канцлера председатель Еврокомиссии явно слишком критично настроена по отношению к Москве», — говорится в материале издания. Автор статьи отметил, что несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза (ЕС) подтвердили данную информацию. Представители окружения фон дер Ляйен ранее также заявляли о том, что она не подходит для роли генерального секретаря НАТО. Сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может стать генеральным секретарем НАТО, если она не будет переизбрана на пост главы Европейской комиссии. В Италии существует мнение, что фон дер Ляйен является идеальным кандидатом с точки зрения США и НАТО, а потенциальные альтернативные кандидатуры неубедительны.

Канцлер Германии Олаф Шольц помешал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО из-за ее излишне критичного настроя в отношении России. Об этом пишет издание Die Welt. «Шольцу отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. С точки зрения немецкого канцлера председатель Еврокомиссии явно слишком критично настроена по отношению к Москве», — говорится в материале издания. Автор статьи отметил, что несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза (ЕС) подтвердили данную информацию. Представители окружения фон дер Ляйен ранее также заявляли о том, что она не подходит для роли генерального секретаря НАТО. Сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может стать генеральным секретарем НАТО, если она не будет переизбрана на пост главы Европейской комиссии. В Италии существует мнение, что фон дер Ляйен является идеальным кандидатом с точки зрения США и НАТО, а потенциальные альтернативные кандидатуры неубедительны.