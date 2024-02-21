В мире Украина Премьер Украины: контрнаступление ВСУ не приносит желаемых результатов 21 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 + Украина не смогла добиться тех результатов, которых от нее ждали партнеры, заявил Денис Шмыгаль Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ продолжается, но не достигает тех ожидаемых результатов, которых желали партнеры Украины. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль. «Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны», — передает слова Шмыгаля телеканал NHK. Премьер признает проблему нехватки снарядов на фронте, однако государство пытается справиться с этим путем применения дронов, роботов и других новых технологий. При этом премьер-министр настаивает на реализации «формулы мира президента Украины Владимира Зеленского» и отмечает, что из-за наличия у России ядерного оружия, военная победа невозможна. Шмыгаль подчеркнул, что хотя Киев может вернуть себе значительную часть территории, он не сможет одержать военную победу из-за статуса России как ядерной державы. Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня 2023 года, провалилось. К началу декабря Киев потерял свыше 125 тысяч военных. ВС РФ уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая танки различных типов. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует начать свое следующее контрнаступление в 2025 году. Контрнаступление ВСУ продолжается, но не достигает тех ожидаемых результатов, которых желали партнеры Украины. Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль. «Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны», — передает слова Шмыгаля телеканал NHK. Премьер признает проблему нехватки снарядов на фронте, однако государство пытается справиться с этим путем применения дронов, роботов и других новых технологий. При этом премьер-министр настаивает на реализации «формулы мира президента Украины Владимира Зеленского» и отмечает, что из-за наличия у России ядерного оружия, военная победа невозможна. Шмыгаль подчеркнул, что хотя Киев может вернуть себе значительную часть территории, он не сможет одержать военную победу из-за статуса России как ядерной державы. Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня 2023 года, провалилось. К началу декабря Киев потерял свыше 125 тысяч военных. ВС РФ уничтожили значительное количество техники ВСУ, включая танки различных типов. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует начать свое следующее контрнаступление в 2025 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям