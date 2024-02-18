Армия и оружие Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ 19 февраля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 + Прошлое контрнаступление ВСУ успешно отразила российская оборона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка очередного контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможна при серьезной поддержке Запада. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда». Он добавил, что на сегодняшний момент все предыдущие попытки контрнаступления ВСУ потерпели неудачу. Это стало возможным благодаря своевременной и качественной подготовке российских войск к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более двух тысяч километров. В январе 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов признался журналисту The Financial Times, что прошлые наступательные действия ВСУ не помогли достичь Киеву значимых успехов. При этом он отказался признавать, что украинская армия столкнулась с катастрофой. Буданов заявил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной. Попытка очередного контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможна при серьезной поддержке Запада. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда». Он добавил, что на сегодняшний момент все предыдущие попытки контрнаступления ВСУ потерпели неудачу. Это стало возможным благодаря своевременной и качественной подготовке российских войск к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более двух тысяч километров. В январе 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов признался журналисту The Financial Times, что прошлые наступательные действия ВСУ не помогли достичь Киеву значимых успехов. При этом он отказался признавать, что украинская армия столкнулась с катастрофой. Буданов заявил, что новое контрнаступление ВСУ начнется весной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям