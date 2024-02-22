Путин в День защитника Отечества назвал важнейшие ценности России

23 февраля 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Путин сказал, что День защитника Отечества давно стал народным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России есть ценности, которые остаются важнейшими и непререкаемыми. Ими являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — сказал Путин. Также он поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава РФ отметил, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. От лица россиян президент выразил гордость за военнослужащих, которые стоят за Родину и защищают ее интересы и граждан. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.

В России есть ценности, которые остаются важнейшими и непререкаемыми. Ими являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — сказал Путин. Также он поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава РФ отметил, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. От лица россиян президент выразил гордость за военнослужащих, которые стоят за Родину и защищают ее интересы и граждан. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.