22 февраля 2024

Путин в День защитника Отечества назвал важнейшие ценности России

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин сказал, что День защитника Отечества давно стал народным праздником Фото:

В России есть ценности, которые остаются важнейшими и непререкаемыми. Ими являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — сказал Путин. Также он поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Глава РФ отметил, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. От лица россиян президент выразил гордость за военнослужащих, которые стоят за Родину и защищают ее интересы и граждан.

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.

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В России есть ценности, которые остаются важнейшими и непререкаемыми. Ими являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — сказал Путин. Также он поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава РФ отметил, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. От лица россиян президент выразил гордость за военнослужащих, которые стоят за Родину и защищают ее интересы и граждан. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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