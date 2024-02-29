Песков: Британия помогает ВСУ людьми и разведанными

Британия напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая ВСУ поддержку людьми и разведданными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сообщил Песков телеканалу RTVI.
Уже подтверждено, что британские наемники участвуют в конфликте на Украине против России. Всего на стороне ВСУ участвуют более 20 тысяч иностранцев. Ранее Москва также обвиняла Британию в причастности к крушению самолета Ил-76 с пленными украинцами.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.