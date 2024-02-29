Песков: Британия помогает ВСУ людьми и разведанными

Песков: Британия помогает ВСУ людьми и разветданными
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил об участии Британии в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британия напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая ВСУ поддержку людьми и разведданными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сообщил Песков телеканалу RTVI.

Уже подтверждено, что британские наемники участвуют в конфликте на Украине против России. Всего на стороне ВСУ участвуют более 20 тысяч иностранцев. Ранее Москва также обвиняла Британию в причастности к крушению самолета Ил-76 с пленными украинцами.

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Британия напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая ВСУ поддержку людьми и разведданными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сообщил Песков телеканалу RTVI. Уже подтверждено, что британские наемники участвуют в конфликте на Украине против России. Всего на стороне ВСУ участвуют более 20 тысяч иностранцев. Ранее Москва также обвиняла Британию в причастности к крушению самолета Ил-76 с пленными украинцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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