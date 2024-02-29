Песков: Британия помогает ВСУ людьми и разведанными

Песков: Британия помогает ВСУ людьми и разветданными

29 февраля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил об участии Британии в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая ВСУ поддержку людьми и разведданными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сообщил Песков телеканалу RTVI. Уже подтверждено, что британские наемники участвуют в конфликте на Украине против России. Всего на стороне ВСУ участвуют более 20 тысяч иностранцев. Ранее Москва также обвиняла Британию в причастности к крушению самолета Ил-76 с пленными украинцами.

Британия напрямую вовлечена в конфликт на Украине, оказывая ВСУ поддержку людьми и разведданными. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — сообщил Песков телеканалу RTVI. Уже подтверждено, что британские наемники участвуют в конфликте на Украине против России. Всего на стороне ВСУ участвуют более 20 тысяч иностранцев. Ранее Москва также обвиняла Британию в причастности к крушению самолета Ил-76 с пленными украинцами.