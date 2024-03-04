В Алма-Аты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Жителям пришлось покинуть свои дома. URA.RU приводит всю информацию, известную о произошедшем.
Эпицентр землетрясения
В МЧС Казахстана сообщили, что в Алма-Ате зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что жителям города пришло оповещение на телефон о землетрясении магнитудой 5,2.
Жители страны сообщили, что эпицентр землетрясения находился под Алма-Аты. Предварительно, в 37 километрах от города, в восьми километрах от Иссык-Кульского района Кыргызстана.
Где ощущались толчки
Землетрясение ощущалось в трех странах: Кыргызстане, Казахстане и Китае.
Как происходит эвакуация жителей
В городе сработала сирена, жителям пришлось покинуть свои дома. Аким Алма-Аты Ерболат Досаев в оперативном штабе обсуждает дальнейший план действий. Все системы жизнеобеспечения города подключены. Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения.
Реакция горожан
Местные жители сообщили, что почувствовали подземные толчки еще утром. Землетрясение в Алма-Аты длилось 15-30 секунд, люди были напуганы.
Многие в соцсетях отмечают вертикальный удар. Кому-то показалось, что вместе с полом подпрыгнуло сердце, у кого-то более вещественные наблюдения — что подпрыгнул ноутбук.
Аэропорт
Международный аэропорт Алма-Аты после землетрясения работает в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено.
Последствия
В одном из зданий города полетели стекла. При этом в НИИ кардиологии хирурги, несмотря на ЧП, не эвакуировались — им нужно было спасти пациента. При этом в результате землетрясения жертв нет.
Обращение начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атыгаева
В Алма-Ате после землетрясения сохраняется угроза повторных афтершоков. Об этом предупредил начальник городского департамента по ЧС Нурлан Атыгаев.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.