Казна получила более 100 млрд рублей благодаря Следственному комитету РФ

06 марта 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Бастрыкин рассказал об итогах работы СК за 2023 год Фото: Следственный комитет РФ Благодаря Следственному комитету России (СКР) удалось вернуть в федеральный бюджет свыше 100 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. «Весомых результатов в 2023 году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В бюджет было возвращено 100 млрд рублей. Это было сделано в ходе предварительного следствия», — передает газета «Ведомости» слова Бастрыкина. Согласно отчету СК, в суд было передано 10 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях и еще 19 тысяч об экономических. В отчете ведомства говорится о пяти тысячах преступлений организованных групп и преступных сообществ, передает RT.

Благодаря Следственному комитету России (СКР) удалось вернуть в федеральный бюджет свыше 100 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. «Весомых результатов в 2023 году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В бюджет было возвращено 100 млрд рублей. Это было сделано в ходе предварительного следствия», — передает газета «Ведомости» слова Бастрыкина. Согласно отчету СК, в суд было передано 10 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях и еще 19 тысяч об экономических. В отчете ведомства говорится о пяти тысячах преступлений организованных групп и преступных сообществ, передает RT.