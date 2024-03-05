Казна получила более 100 млрд рублей благодаря Следственному комитету РФ

Благодаря Следственному комитету России (СКР) удалось вернуть в федеральный бюджет свыше 100 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Весомых результатов в 2023 году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В бюджет было возвращено 100 млрд рублей. Это было сделано в ходе предварительного следствия», — передает газета «Ведомости» слова Бастрыкина.
Согласно отчету СК, в суд было передано 10 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях и еще 19 тысяч об экономических. В отчете ведомства говорится о пяти тысячах преступлений организованных групп и преступных сообществ, передает RT.
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