05 марта 2024

Казна получила более 100 млрд рублей благодаря Следственному комитету РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин рассказал об итогах работы СК за 2023 год Фото:

Благодаря Следственному комитету России (СКР) удалось вернуть в федеральный бюджет свыше 100 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Весомых результатов в 2023 году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В бюджет было возвращено 100 млрд рублей. Это было сделано в ходе предварительного следствия», — передает газета «Ведомости» слова Бастрыкина.

Согласно отчету СК, в суд было передано 10 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях и еще 19 тысяч об экономических. В отчете ведомства говорится о пяти тысячах преступлений организованных групп и преступных сообществ, передает RT.

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Благодаря Следственному комитету России (СКР) удалось вернуть в федеральный бюджет свыше 100 млрд рублей. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. «Весомых результатов в 2023 году удалось добиться в сфере возмещения ущерба, причиненного преступлениями. В бюджет было возвращено 100 млрд рублей. Это было сделано в ходе предварительного следствия», — передает газета «Ведомости» слова Бастрыкина. Согласно отчету СК, в суд было передано 10 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях и еще 19 тысяч об экономических. В отчете ведомства говорится о пяти тысячах преступлений организованных групп и преступных сообществ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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