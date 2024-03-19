Как защититься от плохого холестерина

Диетолог Игнатикова: овощи помогают снизить холестерин
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Веранда Serdce ресторана James. Екатеринбург, салат, пища, еда
Для снижения уровня холестерина необходимо включать в рацион рыбу и орехи Фото:

Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Любые фрукты и овощи снижают уровень холестерина, их в рационе должно быть не менее 400 граммов в день», — сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik. Она добавила, что для снижения уровня холестерина также необходимо включать в рацион рыбу и орехи, при этом ежедневно можно съедать по одному яйцу с желтком.

По словам диетолога, нужно уменьшить в рационе количество продуктов, ведущих к накоплению «плохого» холестерина в организме, таких как: маргарин, масло и колбасные изделия. При этом повышение уровня холестерина в крови необходимо обсуждать с врачом, заключила Игнатикова.

Ранее кардиолог Татьяна Бродовская рассказывала, что отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии. По ее словам, холестерин необходим организму человека, а его излишки могут порождать болезни.

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Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Любые фрукты и овощи снижают уровень холестерина, их в рационе должно быть не менее 400 граммов в день», — сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik. Она добавила, что для снижения уровня холестерина также необходимо включать в рацион рыбу и орехи, при этом ежедневно можно съедать по одному яйцу с желтком. По словам диетолога, нужно уменьшить в рационе количество продуктов, ведущих к накоплению «плохого» холестерина в организме, таких как: маргарин, масло и колбасные изделия. При этом повышение уровня холестерина в крови необходимо обсуждать с врачом, заключила Игнатикова. Ранее кардиолог Татьяна Бродовская рассказывала, что отсутствие контроля за уровнем холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) приведет к развитию инфаркта, инсульта и стенокардии. По ее словам, холестерин необходим организму человека, а его излишки могут порождать болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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