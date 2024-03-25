Российские военные одним залпом РСЗО уничтожили несколько блиндажей ВСУ

25 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ при помощи РСЗО уничтожили четыре украинских блиндажа одним ударом, уточнил «Урал» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский экипаж реактивной системы залпового огня «Град» одним ударом уничтожил четыре блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом рассказал командир артиллерийской бригады с позывным «Урал». «Мы прям всю посадку накрыли. И, получается, прям удачно попали. Четыре блиндажа было уничтожено [одним ударом], у них там загорелось, всю ночь горело», — рассказал «Урал» в разговоре с журналистом «Известий». Отмечается, что бойцы ВСУ пытались контратаковать российских военных при помощи беспилотников, но безуспешно. Несколько дней назад российские военные также нанесли групповой удар при помощи артиллерии по стратегическим объектам Украины, утонили в Минобороны РФ. Под удар попали объекты энергетики и газификации. По итогу работа украинских предприятий была нарушена. Российские военные также продолжают уничтожать украинские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на территорию РФ, передает телеканал 360. Удары наносятся авиационными бомбами с универсальным модулем планирования, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский экипаж реактивной системы залпового огня «Град» одним ударом уничтожил четыре блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом рассказал командир артиллерийской бригады с позывным «Урал». «Мы прям всю посадку накрыли. И, получается, прям удачно попали. Четыре блиндажа было уничтожено [одним ударом], у них там загорелось, всю ночь горело», — рассказал «Урал» в разговоре с журналистом «Известий». Отмечается, что бойцы ВСУ пытались контратаковать российских военных при помощи беспилотников, но безуспешно. Несколько дней назад российские военные также нанесли групповой удар при помощи артиллерии по стратегическим объектам Украины, утонили в Минобороны РФ. Под удар попали объекты энергетики и газификации. По итогу работа украинских предприятий была нарушена. Российские военные также продолжают уничтожать украинские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на территорию РФ, передает телеканал 360. Удары наносятся авиационными бомбами с универсальным модулем планирования, сообщает «Национальная служба новостей».