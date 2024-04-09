Путину рассказали о работе священнослужителей в зоне СВО

Мусульманские и православные священнослужители из Башкортостана поддерживают участников СВО во время выполнения ими боевых задач. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 9 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
«У нас был интересный опыт. Когда все началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих [священнослужителей]», — рассказал президенту Радий Хабиров.
По словам главы Башкортостана, священников обеспечили транспортными средствами, а они, хотя и не имеют погон, со своей стороны активно участвуют в выполнении боевых задач. «Молись, брат, я прикрою», — обратился Хабиров к названию картины известного башкирского художника Александра Скорнякова, чтобы описать президенту важность работы священников на фронте.
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