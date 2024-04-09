Путину рассказали о работе священнослужителей в зоне СВО

Хабиров доложил Путину о работе священнослужителей в зоне СВО
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
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Мусульманские и православные священнослужители из Башкортостана поддерживают участников СВО во время выполнения ими боевых задач. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 9 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

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«У нас был интересный опыт. Когда все началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих [священнослужителей]», — рассказал президенту Радий Хабиров.

По словам главы Башкортостана, священников обеспечили транспортными средствами, а они, хотя и не имеют погон, со своей стороны активно участвуют в выполнении боевых задач. «Молись, брат, я прикрою», — обратился Хабиров к названию картины известного башкирского художника Александра Скорнякова, чтобы описать президенту важность работы священников на фронте.

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Мусульманские и православные священнослужители из Башкортостана поддерживают участников СВО во время выполнения ими боевых задач. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 9 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «У нас был интересный опыт. Когда все началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих [священнослужителей]», — рассказал президенту Радий Хабиров. По словам главы Башкортостана, священников обеспечили транспортными средствами, а они, хотя и не имеют погон, со своей стороны активно участвуют в выполнении боевых задач. «Молись, брат, я прикрою», — обратился Хабиров к названию картины известного башкирского художника Александра Скорнякова, чтобы описать президенту важность работы священников на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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