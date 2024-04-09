Путину рассказали о работе священнослужителей в зоне СВО

Хабиров доложил Путину о работе священнослужителей в зоне СВО

09 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ранее отмечал, что помимо материальной поддержки, защитникам нужна и духовно-нравственная опора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мусульманские и православные священнослужители из Башкортостана поддерживают участников СВО во время выполнения ими боевых задач. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 9 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Путин дал оценку работе Хабирова на посту главы Башкортостана «У нас был интересный опыт. Когда все началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих [священнослужителей]», — рассказал президенту Радий Хабиров. По словам главы Башкортостана, священников обеспечили транспортными средствами, а они, хотя и не имеют погон, со своей стороны активно участвуют в выполнении боевых задач. «Молись, брат, я прикрою», — обратился Хабиров к названию картины известного башкирского художника Александра Скорнякова, чтобы описать президенту важность работы священников на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мусульманские и православные священнослужители из Башкортостана поддерживают участников СВО во время выполнения ими боевых задач. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров 9 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «У нас был интересный опыт. Когда все началось, к нам ребята обратились, чтобы священнослужители там были. У нас же и мусульманская, и православная республика, и мы отправили обоих [священнослужителей]», — рассказал президенту Радий Хабиров. По словам главы Башкортостана, священников обеспечили транспортными средствами, а они, хотя и не имеют погон, со своей стороны активно участвуют в выполнении боевых задач. «Молись, брат, я прикрою», — обратился Хабиров к названию картины известного башкирского художника Александра Скорнякова, чтобы описать президенту важность работы священников на фронте.