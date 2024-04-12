Мишустин перенес испытания космического ракетного комплекса «Байтерек»

Правительство России и Казахстана изменило срок начала летных испытаний совместного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» с 2023 на 2025 год. Соответствующе распоряжение подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.
«Одобрить представленный корпорацией по космической деятельности „Роскосмос“ согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Казахстанской стороной проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Российской Федерации и Республики Казахстан о создании на космодроме „Байконур“ космического ракетного комплекса „Байтерек“», — написано в документе. Также там указано, что летные испытания начнутся не с 2023 года, а с 2025.
Впервые соглашение было представлено в 2004 году. На КРК «Байтерек» будет установлена ракета-носитель среднего класса.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия произвела удачный запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». Несмотря на высокую стоимость ракеты и ее разработки, затраты окупятся и положительно скажутся на выполнении тех задач, которые ставит перед космической отраслью страны правительство.
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