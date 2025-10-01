Сборная России может провести товарищеский матч по футболу с командой США

Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста сообщил о потенциальной организации товарищеской встречи между национальными сборными России и США. Об этом информирует издание Sport24.
«Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА», — сказал Деста. Его слова приводит Sport24.
Он отметил, что для начала подготовки к проведению матча остается получить согласие от Российского Футбольного Союза (РФС). После получения одобрения российской стороны будут определены дата и место встречи национальных сборных России и США.
Ранее стало известно, что РФС рассматривает корректировку действующего лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) как одну из мер, направленных на продвижение национального футбола. В течение ближайших двух-трех недель ожидается проведение встречи министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева с руководством клубов РПЛ. Одной из центральных тем переговоров станет вопрос возможных изменений в правилах привлечения легионеров. Как отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, итоговое решение будет принято с учетом всестороннего анализа и в рамках комплексной стратегии развития футбола в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.