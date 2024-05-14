Колокольцев: в МВД не хватает 152 тысяч полицейских

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, колокольцев владимир
Колокольцев заявил, что существуют проблемы с зарплатами в МВД Фото:

Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, один сотрудник работает за четверых. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев в Совфеде.

«Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация не просто изменилась, она усугубилась. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Но это средне, если по всем регионам. Если взять такие регионы, как Приморье, например, то некомплект составляет 25%», — заявил Колокольцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, один сотрудник работает за четверых. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев в Совфеде. «Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация не просто изменилась, она усугубилась. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Но это средне, если по всем регионам. Если взять такие регионы, как Приморье, например, то некомплект составляет 25%», — заявил Колокольцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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