Колокольцев: в МВД не хватает 152 тысяч полицейских

14 мая 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Колокольцев заявил, что существуют проблемы с зарплатами в МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, один сотрудник работает за четверых. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев в Совфеде. «Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация не просто изменилась, она усугубилась. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Но это средне, если по всем регионам. Если взять такие регионы, как Приморье, например, то некомплект составляет 25%», — заявил Колокольцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некомплект личного состава в МВД составляет 152 тысячи человек, один сотрудник работает за четверых. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев в Совфеде. «Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация не просто изменилась, она усугубилась. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Но это средне, если по всем регионам. Если взять такие регионы, как Приморье, например, то некомплект составляет 25%», — заявил Колокольцев. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».