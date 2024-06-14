Чем прославилась семья липецкого священника, чьи сыновья хотят вступить в ряды ВСУ

Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

14 июня 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сыновья липецкого священника Ащеулова планировали воевать за ВСУ и пытались пересечь границу РФ с Украиной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU При попытке пересечения госграницы РФ и Украины задержаны сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова. В правоохранительных органах сообщили, что они планировали воевать на стороне ВСУ. Дело троих задержанных детей священника рассмотрит Второй западный окружной военный суд. Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы страны и участие в деятельности террористической организации. Что известно об этой семье — в материале URA.RU. Детей священника забирали из-за отсутствия нормальных условий для нормального проживания Общественный резонанс история семьи Ащеулова вызвала в декабре 2014 года. У священника забрали девять несовершеннолетних детей из-за непригодных для проживания условий. Как заявлял сам Ащеулов, документы, подтверждающие правомерность их действий должностных лиц предоставлены не были. К тому же, священник утверждал, что они применили силу, по отношению к одной из его дочерей. Однако следователи нарушений не обнаружили. После обследования в районной больнице детей вернули в семью. Им также выделили жилое помещение на время ремонта старого дома. Позже стало известно о том, что Ащеулова лишили прихода в Липецкой епархии из-за грубого отношения к прихожанам. Как воспитывались дети в семье священник По словам главы села Любови Батищевой, дети в семье священника воспитывались в строгости. Ащеулов заставлял иногда их молиться до трех часов ночи, а к супруге относился очень грубо, из-за чего та часто уходила из дома. Батищева также сообщала со ссылкой на письмо от директора школы, что дети пропускали занятия. Многие сознательно не ходили на уроки «Обществознания» так как их священник считал данный предмет несоответствующим православным взглядам. За семьей священника с самого приезда в село были замечены странности Глава Озерского сельсовета Любовь Батищева также отметила, что семья привлекла внимание местных жителей с момента обоснования в населенном пункте своим необычным поведением, включая отказ от российских паспортов по религиозным соображениям и избегание контактов с властями. Священник и его семья не оформляли документы на получение социальной помощи и льгот, что привело к накоплению долгов за коммунальные услуги и последующему отключению газа. Дети часто страдали от простуд и голода, их посещаемость школы была нерегулярной, а родители запрещали делать им прививки. Благочинный Тербунского округа и митрополит Никон предлагали Ащеулову помощь и возможность вернуться к служению для обеспечения семьи, однако священник категорически отказывался от предложенной поддержки. А при появлении у порога дома он выпускал собаку и отказывался общаться. Или просто не выходил из дома, отказываясь от общения и любой помощи. Какое мнение о священнике сложилось у Липецкой епархии Липецкая епархия выразила свою позицию относительно Игоря Ащеулова, отметив, что его поведение не соответствовало стандартам священнослужителя и что он неоднократно нарушал распоряжения своего начальства. Из-за чего в 2008 году он был лишен должности за самовольное оставление прихода, хотя у него оставалась возможность перейти в другую епархию, которой он так и не воспользовался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При попытке пересечения госграницы РФ и Украины задержаны сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова. В правоохранительных органах сообщили, что они планировали воевать на стороне ВСУ. Дело троих задержанных детей священника рассмотрит Второй западный окружной военный суд. Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы страны и участие в деятельности террористической организации. Что известно об этой семье — в материале URA.RU. Общественный резонанс история семьи Ащеулова вызвала в декабре 2014 года. У священника забрали девять несовершеннолетних детей из-за непригодных для проживания условий. Как заявлял сам Ащеулов, документы, подтверждающие правомерность их действий должностных лиц предоставлены не были. К тому же, священник утверждал, что они применили силу, по отношению к одной из его дочерей. Однако следователи нарушений не обнаружили. После обследования в районной больнице детей вернули в семью. Им также выделили жилое помещение на время ремонта старого дома. Позже стало известно о том, что Ащеулова лишили прихода в Липецкой епархии из-за грубого отношения к прихожанам. По словам главы села Любови Батищевой, дети в семье священника воспитывались в строгости. Ащеулов заставлял иногда их молиться до трех часов ночи, а к супруге относился очень грубо, из-за чего та часто уходила из дома. Батищева также сообщала со ссылкой на письмо от директора школы, что дети пропускали занятия. Многие сознательно не ходили на уроки «Обществознания» так как их священник считал данный предмет несоответствующим православным взглядам. Глава Озерского сельсовета Любовь Батищева также отметила, что семья привлекла внимание местных жителей с момента обоснования в населенном пункте своим необычным поведением, включая отказ от российских паспортов по религиозным соображениям и избегание контактов с властями. Священник и его семья не оформляли документы на получение социальной помощи и льгот, что привело к накоплению долгов за коммунальные услуги и последующему отключению газа. Дети часто страдали от простуд и голода, их посещаемость школы была нерегулярной, а родители запрещали делать им прививки. Благочинный Тербунского округа и митрополит Никон предлагали Ащеулову помощь и возможность вернуться к служению для обеспечения семьи, однако священник категорически отказывался от предложенной поддержки. А при появлении у порога дома он выпускал собаку и отказывался общаться. Или просто не выходил из дома, отказываясь от общения и любой помощи. Липецкая епархия выразила свою позицию относительно Игоря Ащеулова, отметив, что его поведение не соответствовало стандартам священнослужителя и что он неоднократно нарушал распоряжения своего начальства. Из-за чего в 2008 году он был лишен должности за самовольное оставление прихода, хотя у него оставалась возможность перейти в другую епархию, которой он так и не воспользовался.