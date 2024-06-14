Минобороны Британии хочет разрешить Украине бить по РФ переданным оружием

14 июня 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Великобритания не хочет «связывать руки» Украине в вопросе применения оружия Фото: Bundeswehr/Ralf Wilke Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против установления ограничений на использование переданного Украине западного вооружения. Об этом он заявил в видеообращении. «Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — сказал Шаппс в видеообращении. Ролик опубликован на странице министра в соцсети X. Ранее некоторые западные страны уже разрешили Киеву самостоятельно распоряжаться предоставляемым вооружением. Такие заявления говорят о том, что ВСУ смогут «законно» с точки зрения Запада наносить удары по России дальнобойным оружием, полученным в рамках военной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против установления ограничений на использование переданного Украине западного вооружения. Об этом он заявил в видеообращении. «Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — сказал Шаппс в видеообращении. Ролик опубликован на странице министра в соцсети X. Ранее некоторые западные страны уже разрешили Киеву самостоятельно распоряжаться предоставляемым вооружением. Такие заявления говорят о том, что ВСУ смогут «законно» с точки зрения Запада наносить удары по России дальнобойным оружием, полученным в рамках военной помощи.