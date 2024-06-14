Минобороны Британии хочет разрешить Украине бить по РФ переданным оружием

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Великобритания не хочет «связывать руки» Украине в вопросе применения оружия Фото:

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против установления ограничений на использование переданного Украине западного вооружения. Об этом он заявил в видеообращении.

«Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — сказал Шаппс в видеообращении. Ролик опубликован на странице министра в соцсети X.

Ранее некоторые западные страны уже разрешили Киеву самостоятельно распоряжаться предоставляемым вооружением. Такие заявления говорят о том, что ВСУ смогут «законно» с точки зрения Запада наносить удары по России дальнобойным оружием, полученным в рамках военной помощи.

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против установления ограничений на использование переданного Украине западного вооружения. Об этом он заявил в видеообращении. «Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — сказал Шаппс в видеообращении. Ролик опубликован на странице министра в соцсети X. Ранее некоторые западные страны уже разрешили Киеву самостоятельно распоряжаться предоставляемым вооружением. Такие заявления говорят о том, что ВСУ смогут «законно» с точки зрения Запада наносить удары по России дальнобойным оружием, полученным в рамках военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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