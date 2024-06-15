Посольство в Британии: новые санкции связаны с успехами России на СВО

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Лондон пытается создать себе конкурентные преимущества, сообщило посольство РФ
Лондон пытается создать себе конкурентные преимущества, сообщило посольство РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российское посольство в Лондоне раскритиковало новые британские санкции, назвав их нелегитимными. По мнению дипломатов, причиной для введения санкций стали успехи России в спецоперации.

«Искажая торгово-экономические отношения, Лондон пытается создать себе конкурентные преимущества, — говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, слова передает РИА Новости. Там отметили, что антироссийские санкции являются нелегитимными и они были введены из-за успехов ВС РФ в зоне СВО. 

Санкции против РФ описаны как «судорожные попытки» предотвратить то, чтобы Россия и другие быстро развивающиеся экономики не обогнали Лондон на мировой арене. В посольстве также подчеркнули, что действия властей Великобритании уже привели к кризису внутри страны, при этом основной выгодополучатель этих санкций — США.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Однако председатель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что санкции против России не работают. 

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Российское посольство в Лондоне раскритиковало новые британские санкции, назвав их нелегитимными. По мнению дипломатов, причиной для введения санкций стали успехи России в спецоперации. «Искажая торгово-экономические отношения, Лондон пытается создать себе конкурентные преимущества, — говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, слова передает РИА Новости. Там отметили, что антироссийские санкции являются нелегитимными и они были введены из-за успехов ВС РФ в зоне СВО.  Санкции против РФ описаны как «судорожные попытки» предотвратить то, чтобы Россия и другие быстро развивающиеся экономики не обогнали Лондон на мировой арене. В посольстве также подчеркнули, что действия властей Великобритании уже привели к кризису внутри страны, при этом основной выгодополучатель этих санкций — США. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Однако председатель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что санкции против России не работают. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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