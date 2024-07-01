НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности.
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НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности.