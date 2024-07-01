НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

02 июля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности.