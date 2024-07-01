01 июля 2024

НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине

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Фото. Пермь., флаг украины
Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности.

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НАТО планирует усилить свою поддержку Украине, назначив специального представителя для контроля за долгосрочной помощью стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Отчеты о работе представителя будут регулярно направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и командование в Висбадене», — указывает издание The Wall Street Journal. Новый гражданский чиновник НАТО будет базироваться в Киеве и отвечать за координацию долгосрочных потребностей Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Это решение призвано обеспечить более тесное сотрудничество между Украиной и странами-членами альянса, учитывая текущие вызовы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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