Появилось видео ударов «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ с западной техникой

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк,  stock
Расчеты ОТРК «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника.

«Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале. На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника.

Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады.

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Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника. «Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале. На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника. Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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