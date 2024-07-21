Появилось видео ударов «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ с западной техникой

Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника.
«Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале. На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника.
Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады.
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Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника. «Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале. На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника. Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады.