Армия и оружие Появилось видео ударов «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ с западной техникой 21 июля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 + Расчеты ОТРК «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника. «Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале . На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника. Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минобороны РФ выложило видео атаки ВС РФ по украинским воинским эшелонам с вооружением и военной техникой. Расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 солдат противника. «Расчеты ОТРК „Искандер-М“ нанесли групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ)», — отметило ведомство в своем telegram-канале. На кадрах видно, как расчеты ОТРК наносят удары по движущимся целям противника. Контроль результатов удара по военным эшелонам осуществлялся с применением БПЛА «Орлан-10». Противник потерял до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, среди которых 14 бронеавтомобилей «MaxxPro» американского производства и 10 боевых бронированных машин «Senator» производства Канады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям