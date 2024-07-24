Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 по ВСУ: карта СВО на 24 июля

ВС РФ на истребителях Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 на пункт дислокации ВСУ
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Армия России сбросила на пункт временной дислокации ВСУ бомбы ФАБ-500 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС России на истребителях-бомбардировщиках Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Задача была выполнена с помощью авиационных бомб ФАБ-500, которые имеют универсальный модуль планирования и могут проникать через укрепленные бетонные сооружения. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ на 24 июля — в материале URA.RU.

Фото:

Бомбардировщики Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 на пункт дислокации армии Киева

Минобороны РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для выполнения задачи были использованы неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Боеприпасы способны проникать через укрепленные бетонные сооружения.

Донецкое направление

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за последние сутки ВСУ осуществили 25 атак по территории региона. При этом было выпущено 68 боеприпасов. В результате обстрелов было ранено два человека. Также зафиксированы повреждения жилого дома, двух автомобилей и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме того, на донецком направлении 110-й мотострелковая бригада Южной группировки войск с помощью батареи 100-мм противотанковых пушек «Рапира» ликвидировала группу пехоты и позиции армии Украины. В Минобороны РФ уточнили, что пушка может совершать до шести выстрелов в минуту, для этого ей не нужно восстанавливать наводку.

Авдеевско-покровское направление

После успешного освобождения населенного пункта Прогресс, подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают наступление, приступив к штурму Волчьего на авдеевско-покровском направлении. Боевики ВСУ утверждают, что российские войска вытеснили их с позиций и начали наступление на Волчье, что вынудило украинские подразделения отступить на север от Евгеньевки для избежания окружения, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Южнодонецкое направление

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» захватили опорные пункты ВСУ на севере села Старомайорское. В Минобороны отметили, что во время штурма использовались несколько мотоциклов, чтобы бесшумно подираться к позициям противника. Также задача выполнялась и в пешем порядке, ВС РФ заходили небольшим группами.

Кураховское направление

Российские войска 225-го волгоградского полка на кураховском направлении бьют по позициям и пехоте армии Украины. Так, ВС РФ наступают от населенного пункта Марьинка вглубь обороны противника, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Торецкое направление

Группировка войск «Центр» штурмуют населенные пункты Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, российские военные успешно продвигаются на этом направлении, отмечает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Атака беспилотников на регионы РФ

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку у многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также в одной из квартир были выбиты окна. Аналогичная ситуация произошла и в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Там беспилотник ударил по многоквартирному дому, в результате чего часть здания была полностью разрушена, заявил Гладков.

Кроме того, в Курской области была объявлена угроза атаки украинскими БПЛА. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова из его telegram-канала, средства ПВО привели в боевую готовность. Также и в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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ВКС России на истребителях-бомбардировщиках Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Задача была выполнена с помощью авиационных бомб ФАБ-500, которые имеют универсальный модуль планирования и могут проникать через укрепленные бетонные сооружения. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также удары по РФ на 24 июля — в материале URA.RU. Минобороны РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для выполнения задачи были использованы неуправляемые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Боеприпасы способны проникать через укрепленные бетонные сооружения. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за последние сутки ВСУ осуществили 25 атак по территории региона. При этом было выпущено 68 боеприпасов. В результате обстрелов было ранено два человека. Также зафиксированы повреждения жилого дома, двух автомобилей и одного объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, на донецком направлении 110-й мотострелковая бригада Южной группировки войск с помощью батареи 100-мм противотанковых пушек «Рапира» ликвидировала группу пехоты и позиции армии Украины. В Минобороны РФ уточнили, что пушка может совершать до шести выстрелов в минуту, для этого ей не нужно восстанавливать наводку. После успешного освобождения населенного пункта Прогресс, подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ продолжают наступление, приступив к штурму Волчьего на авдеевско-покровском направлении. Боевики ВСУ утверждают, что российские войска вытеснили их с позиций и начали наступление на Волчье, что вынудило украинские подразделения отступить на север от Евгеньевки для избежания окружения, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» захватили опорные пункты ВСУ на севере села Старомайорское. В Минобороны отметили, что во время штурма использовались несколько мотоциклов, чтобы бесшумно подираться к позициям противника. Также задача выполнялась и в пешем порядке, ВС РФ заходили небольшим группами. Российские войска 225-го волгоградского полка на кураховском направлении бьют по позициям и пехоте армии Украины. Так, ВС РФ наступают от населенного пункта Марьинка вглубь обороны противника, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Группировка войск «Центр» штурмуют населенные пункты Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, российские военные успешно продвигаются на этом направлении, отмечает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Дрон ВСУ сбросил взрывчатку у многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, также в одной из квартир были выбиты окна. Аналогичная ситуация произошла и в селе Новопетровка Валуйского городского округа. Там беспилотник ударил по многоквартирному дому, в результате чего часть здания была полностью разрушена, заявил Гладков. Кроме того, в Курской области была объявлена угроза атаки украинскими БПЛА. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова из его telegram-канала, средства ПВО привели в боевую готовность. Также и в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев.
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