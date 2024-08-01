CBS: в обмене заключенными между Западом и Россией фигурируют 24 человека

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
США и Россия проводят масштабный обмен пленными, пишут СМИ Фото:

Россия и Запад впервые за долгое время обмениваются заключенными, в обмене 1 августа фигурируют 24 человека. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники.

«Исторически сложный обмен 24 заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами происходит прямо сейчас. В списках оказались: репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан, а также осужденный за убийство Вадим Красиков», — говорится в материале. Еще в списке обмена значится осужденная за фейки о ВС РФ Алсу Курмашева.

Обновлено в 18:35: CBS убрал из своей статьи данные о количестве заключенных, которых планируется обменять. В этом убедился корреспондент URA.RU.

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Россия и Запад впервые за долгое время обмениваются заключенными, в обмене 1 августа фигурируют 24 человека. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники. «Исторически сложный обмен 24 заключенными между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами происходит прямо сейчас. В списках оказались: репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан, а также осужденный за убийство Вадим Красиков», — говорится в материале. Еще в списке обмена значится осужденная за фейки о ВС РФ Алсу Курмашева. Обновлено в 18:35: CBS убрал из своей статьи данные о количестве заключенных, которых планируется обменять. В этом убедился корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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