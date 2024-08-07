МО: российская армия поразила важный для ВСУ завод

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ВС РФ ударили по важному для ВСУ заводу, заявили в МО РФ (архивное фото)
ВС РФ ударили по важному для ВСУ заводу, заявили в МО РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжал топливом технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что под удар российских военных попали и пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

«Поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — заявлено в сводке ведомства. Там же отметили, что российские системы ПВО сбили более 10 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 БПЛА.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ стремятся уничтожить заводы по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине. В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин отметил, что все украинские военные заводы законной целю ВС РФ, передает RT

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ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжал топливом технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что под удар российских военных попали и пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. «Поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — заявлено в сводке ведомства. Там же отметили, что российские системы ПВО сбили более 10 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 БПЛА. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ стремятся уничтожить заводы по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине. В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин отметил, что все украинские военные заводы законной целю ВС РФ, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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