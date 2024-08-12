В Госдуме РФ захотели наказывать жестче за агрессию домашних животных

Ужесточить действующее законодательство для владельцев опасных животных предлагает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. За причинение тяжкого вреда здоровью против хозяина нужно возбуждать уголовное дело по статье, предполагающей до 15-ти лет лишения свободы, уверен парламентарий.
«В действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны. Если судом будет установлено, что собакой причинен, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Эта норма предполагает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы», — говорится в письме Чернышова (ЛДПР), направленном главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом пишет «Коммерсант».
Следует ужесточить наказание для владельцев животных за нападение их питомца. Необходимо разработать законопроект, в котором действия животного будут трактоваться как нападение в результате бездействия со стороны хозяина.
В Госдуме ранее предложили ограничить предельно допустимое число животных в квартирах. Вслед за правилами выгула питомцев региональные власти могли бы устанавливать предельно допустимое количество животных в жилых помещениях, говорится в поправках. Они подготовлены зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой, пишет RT.
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