Курьеров, перевозящих взрывчатку для диверсии, нейтрализовали в Грузии

В Грузии ликвидировали лица, которые должны были доставить взрывчатку
В Грузии нейтрализовали лица, которые хотели доставить в центр Тбилиси взрывчатку и оружие для диверсии в день выборов. Об этом сообщает Служба госбезопасности.
«Оружие для диверсии было приобретено по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений» — говорится в заявлении СГБ Грузии.
