Курьеров, перевозящих взрывчатку для диверсии, нейтрализовали в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Грузии ликвидировали лица, которые должны были доставить взрывчатку
В Грузии ликвидировали лица, которые должны были доставить взрывчатку Фото:

В Грузии нейтрализовали лица, которые хотели доставить в центр Тбилиси взрывчатку и оружие для диверсии в день выборов. Об этом сообщает Служба госбезопасности. 

«Оружие для диверсии было приобретено по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений» — говорится в заявлении СГБ Грузии.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии нейтрализовали лица, которые хотели доставить в центр Тбилиси взрывчатку и оружие для диверсии в день выборов. Об этом сообщает Служба госбезопасности.  «Оружие для диверсии было приобретено по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений» — говорится в заявлении СГБ Грузии.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...