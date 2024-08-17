Врио главы Курской области заявил о непростой обстановке в регионе

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Алексей Смрнов встретился с Артемом Жогой (на фото) и обсудил обстановку в Курской области
Алексей Смрнов встретился с Артемом Жогой (на фото) и обсудил обстановку в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что обстановка в Курской области продолжает оставаться непростой. Об этом он заявил при разговоре с председателем Народного Совета ДНР Артемом Жогой.

«Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой. Обсудили обстановку в приграничье, которая пока остается непростой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают уничтожать украинские подразделения в регионе. Смрнов также рассказал, что Жога специально приехал в область, чтобы оценить обстановку и дать советы. Тот также передал российским бойцам бронеавтомобиль. 

В свою очередь командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, уточнил, что обстановка в Курской области хоть и сложная, но является контролируемой. По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться на территории, где засели солдаты ВС РФ. 

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что обстановка в Курской области продолжает оставаться непростой. Об этом он заявил при разговоре с председателем Народного Совета ДНР Артемом Жогой. «Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой. Обсудили обстановку в приграничье, которая пока остается непростой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают уничтожать украинские подразделения в регионе. Смрнов также рассказал, что Жога специально приехал в область, чтобы оценить обстановку и дать советы. Тот также передал российским бойцам бронеавтомобиль.  В свою очередь командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, уточнил, что обстановка в Курской области хоть и сложная, но является контролируемой. По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться на территории, где засели солдаты ВС РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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