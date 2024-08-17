Врио главы Курской области заявил о непростой обстановке в регионе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что обстановка в Курской области продолжает оставаться непростой. Об этом он заявил при разговоре с председателем Народного Совета ДНР Артемом Жогой.
«Встретился с председателем Народного Совета ДНР, Героем ДНР Артемом Жогой. Обсудили обстановку в приграничье, которая пока остается непростой», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают уничтожать украинские подразделения в регионе. Смрнов также рассказал, что Жога специально приехал в область, чтобы оценить обстановку и дать советы. Тот также передал российским бойцам бронеавтомобиль.
В свою очередь командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, уточнил, что обстановка в Курской области хоть и сложная, но является контролируемой. По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться на территории, где засели солдаты ВС РФ.
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